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Harter Job: Menschengeregelt durch die Baustelle

Kärnten
16.03.2026 20:00
Derzeit regeln „Securities“ vor der Unterführung den Verkehr.
Derzeit regeln „Securities“ vor der Unterführung den Verkehr.(Bild: LEON Service & Security GmbH, Krone KREATIV)
Porträt von Hannes Mößlacher
Von Hannes Mößlacher

Weil durch Sanierungsarbeiten eine Kreuzung bei Klagenfurt nicht mit der üblichen Sensortechnik geregelt werden kann, machen dies derzeit Menschen. Warum ich vor diesen „Securities“ jeden Tag mehrmals den Hut ziehe. 

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Stellen Sie sich vor, es ist „Rushhour“, also voller Berufsverkehr; und da ist eine Kreuzung, wo sich eine Autobahn, eine Hauptverkehrsader und eine Zubringerstraße kreuzen. Und mittendrin: Sie, nur Sie, mit einem Leuchtstab in der Hand.

Sonst regelt Sensortechnik
Der Autobahnknoten Klagenfurt Ost ist ein sogenanntes „versetztes Kleeblatt“ mit Auf- und Abfahrten in alle Richtungen, einmal davon sogar zweispurig, plus Einbindung und Durchführung der Görtschitztal Bundesstraße sowie Abzweigung der Straße zum Flughafen.

Hier regelt normalerweise eine Ampelanlage samt ausgeklügelter Sensortechnik den Verkehr. Doch derzeit geht das nicht, weil unmittelbar danach die Asfinag eine Unterführung sanieren muss, die immer wieder mit Grundwasser Problemen behaftet ist.

Ich ziehe täglich den Hut
Und weil hier trotzdem soviel los ist, müssen nun „Vereidigte Straßenaufsichtsorgane“ einer privaten Sicherheitsfirma für Ordnung sorgen. Das bedeutet: Staus in Grenzen halten, vor allem einen Rückstau auf die Autobahn unbedingt vermeiden, alle irgendwann fahren lassen, Einsatzfahrzeugen sofortigen Vorrang einräumen, Ruhe und Übersicht behalten. Und das rund um die Uhr, sieben Tage die Woche. 15 Leute in Dreierteams werden eingesetzt; mit Sprechfunk ausgestattet. Einer ist von einer Autofahrerin übersehen und niedergefahren worden. Es ist ein harter Job bis etwa Mitte April. Ich ziehe täglich den Hut ...

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