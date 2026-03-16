Harter Job: Menschengeregelt durch die Baustelle

Ich ziehe täglich den Hut

Und weil hier trotzdem soviel los ist, müssen nun „Vereidigte Straßenaufsichtsorgane“ einer privaten Sicherheitsfirma für Ordnung sorgen. Das bedeutet: Staus in Grenzen halten, vor allem einen Rückstau auf die Autobahn unbedingt vermeiden, alle irgendwann fahren lassen, Einsatzfahrzeugen sofortigen Vorrang einräumen, Ruhe und Übersicht behalten. Und das rund um die Uhr, sieben Tage die Woche. 15 Leute in Dreierteams werden eingesetzt; mit Sprechfunk ausgestattet. Einer ist von einer Autofahrerin übersehen und niedergefahren worden. Es ist ein harter Job bis etwa Mitte April. Ich ziehe täglich den Hut ...