Schon wieder ein russischer Aufklärer abgefangen

Luftraumverletzungen häufen sich

Nach Angaben der deutschen Luftwaffe bedeutet ein „Abfangen“ nicht, dass es zu gefährlichen Manövern kommt. Die Kampfjet-Piloten halten Sichtkontakt, zeigen ihre Anwesenheit und machen bestimmte Gesten, um das fremde Flugzeug zu begleiten. Die Quick Reaction Alert (QRA) eines NATO-Landes kann bereits dann aufsteigen, wenn ein Flugzeug gegen übliches Verhalten im Luftraum verstößt.