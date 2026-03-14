Angriff auf Kiew: „Russland nutzt Iran-Krieg aus“

Fünf Menschen getötet

Die meisten Geschosse wurden von der Flugabwehr abgefangen. In der Stadt Saporischschja wurde aber ein Wohngebiet getroffen. Ein Mensch wurde getötet, drei weitere verletzt, meldeten die Behörden. Vier Todesopfer seien in der Region Kiew zu beklagen, sagte der Leiter der regionalen Militärverwaltung, Mykola Kalaschnyk. Schäden seien in vier Bezirken verzeichnet worden. 15 Menschen seien dabei verletzt worden. In sechs Regionen der Ukraine sei der Strom infolge der russischen Angriffe ausgefallen, teilte das ukrainische Energieministerium mit.

„Russland wird versuchen, den Krieg im Nahen Osten auszunutzen, um hier in Europa, in der Ukraine, noch größere Zerstörung anzurichten“, warnte der ukrainische Staatschef (siehe X-Post unten). Er rief die Verbündeten seines Landes auf, die Produktion wichtiger Flugabwehrwaffen zu erhöhen.