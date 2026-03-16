Ruf nach elektronischer Fußfessel für Gefährder

Am Samstag brach die Einheimische im Zuge eines Streits, zu dem die Polizei gerufen wurde, dann doch ihr Schweigen. Die Beamten sprachen ein Betretungs- und Annäherungsverbot aus. Doch daran hat sich der 31-Jährige nicht gehalten. „Er kehrte zurück, brach gewaltvoll die Tür auf. Die Ehefrau wollte vermutlich fliehen und rannte ins Stiegenhaus, er verfolgte sie und erstach sie laut derzeitigem Erkenntnisstand mit einem Küchenmesser. Dieses rammte er sich dann selbst in den Bauch und starb ebenfalls“, erläutert der Chefermittler.