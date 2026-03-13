Wohnen in Österreich hat sich weiter verteuert

Im Bundesländervergleich zeigen sich bei der Art der Mietverhältnisse deutliche Unterschiede. Wien verzeichnet mit 21,0 Prozent den höchsten Anteil an Richtwertmieten und weist mit 22,0 Prozent den geringsten Anteil an privaten Hauptmieten auf dem freien Markt auf. Die Steiermark folgt mit 11,4 Prozent auf dem zweiten Platz bei den Richtwertwohnungen. In den westlichen Bundesländern dominieren hingegen private Mietverträge auf dem freien Markt: Vorarlberg führt hier mit 55,4 Prozent, gefolgt von Tirol (52,0 Prozent) und Salzburg (48,0 Prozent). In anderen Bundesländern wie dem Burgenland (70,4 Prozent) und Oberösterreich (58,5 Prozent) bilden wiederum Genossenschaftswohnungen die klare Mehrheit.