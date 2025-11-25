So teuer ist Mieten in Österreich heuer geworden

Burgenland am günstigsten

Rückläufig waren die zur Miete angebotenen Wohnungen lediglich im Burgenland – mit einem Minus von sieben Prozent auf 11,70 Euro pro Quadratmeter. Damit wohnten Neumieter dort österreichweit am günstigsten. Mit 12,70 Euro ebenfalls – vergleichsweise – wenig Miete wurde heuer für Wohnungen in Niederösterreich (plus zwei Prozent) und in der Steiermark (plus drei Prozent) verlangt. In Oberösterreich wurden Mieten in Höhe von 12,60 Euro pro Quadratmeter angeboten – das entsprach einer ebenso starken Verteuerung wie in Wien (plus zehn Prozent). Im Mittelfeld bewegte sich Kärnten mit relativ stabilen 14,20 Euro pro Quadratmeter (plus ein Prozent).