Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ein Land schert aus

So teuer ist Mieten in Österreich heuer geworden

Wirtschaft
25.11.2025 09:09
Wer eine Wohnung neu mieten will, muss fast überall tief in die Taschen greifen.
Wer eine Wohnung neu mieten will, muss fast überall tief in die Taschen greifen.(Bild: Lazy_Bear)

Die Neuanmietung von Wohnungen hat sich heuer bis in den Herbst hinein wieder kräftig verteuert. Österreichweit stiegen die Angebotspreise auf der Immobilienplattform ImmoScout24 gegenüber dem Vorjahr um sechs Prozent auf 15,20 Euro je Quadratmeter. Nur in einem Bundesland wurden Mieten günstiger.

0 Kommentare

In Wien waren die inserierten Wohnungen der Datenanalyse zufolge am hochpreisigsten. Dort verteuerten sich die Bruttomieten sogar um zehn Prozent auf 21 Euro pro Quadratmeter. Dicht hinter der Hauptstadt folgen Tirol mit 20,9 Euro pro Quadratmeter (plus fünf Prozent) und Salzburg mit 19,9 Euro (plus neun Prozent). Auch Vorarlberg gehörte mit 19 Euro pro Quadratmeter (plus sechs Prozent) zu den teuersten Pflastern.

Burgenland am günstigsten
Rückläufig waren die zur Miete angebotenen Wohnungen lediglich im Burgenland – mit einem Minus von sieben Prozent auf 11,70 Euro pro Quadratmeter. Damit wohnten Neumieter dort österreichweit am günstigsten. Mit 12,70 Euro ebenfalls – vergleichsweise – wenig Miete wurde heuer für Wohnungen in Niederösterreich (plus zwei Prozent) und in der Steiermark (plus drei Prozent) verlangt. In Oberösterreich wurden Mieten in Höhe von 12,60 Euro pro Quadratmeter angeboten – das entsprach einer ebenso starken Verteuerung wie in Wien (plus zehn Prozent). Im Mittelfeld bewegte sich Kärnten mit relativ stabilen 14,20 Euro pro Quadratmeter (plus ein Prozent).

Zitat Icon

2024 war das Jahr dramatischer Veränderungen, 2025 ist das Jahr der Stabilisierung.

Markus Dejmek, Geschäftsführer von Immoscout24 Österreich

Bild: ImmoScou24 / Artline Design®

Insgesamt betrachtet reichten die Monatsmieten, die heuer von Jänner bis Oktober für eine 70-Quadratmeter-Wohnung verlangt wurden, von 820 Euro im Burgenland am unteren Ende bis 1471 Euro in Wien am oberen Ende. Im bundesweiten Schnitt waren für 70 Quadratmeter etwa 1060 Euro pro Monat zu bezahlen. Die Hälfte aller analysierten Angebote waren dabei befristete Mieten.

„Die Nachfrage nach Mietwohnungen bleibt hoch, das Angebot schrumpft immerhin nicht weiter, sondern scheint vorübergehend eine Talsohle erreicht zu haben“, kommentierte der Geschäftsführer von ImmoScout24 Österreich, Markus Dejmek, die Entwicklung. „2024 war das Jahr dramatischer Veränderungen am Markt hin zur Miete, 2025 ist das Jahr der Stabilisierung im neuen Normalzustand.“

Lesen Sie auch:
SPÖ-Chef und Vizekanzler Andreas Babler tritt so wie seine Kollegen in der Koalition für ...
Gilt ab April 2026
Regierung bringt Mietpreisbremse auf Schiene
22.10.2025
Hohe Inflation
Mieten stiegen viel stärker als in Nachbarländern
29.09.2025

Angebot nur noch leicht gesunken
Sowohl die Nachfrage als auch das Angebot bei Mietobjekten zeigt dem Immo-Portal zufolge aktuell „eine sanftere Entwicklung“ als 2024. Nachdem die Nachfrage von 2023 auf 2024 um 25 Prozent markant gestiegen sei, habe sie sich im laufenden Jahr auf dem hohen Niveau stabilisiert. Gleichzeitig sei auch das Angebot an Mietwohnungen – nach dem spürbaren Einbruch im Jahr 2024 – nur noch „leicht weiter gesunken“.

Die im November durchgeführte Analyse basiert auf rund 183.000 Wohnungsinseraten aus den jeweils ersten zehn Monaten der Jahre 2024 und 2025. Berücksichtigt wurden Bruttomieten, also Nettomieten plus Betriebskosten, exklusive Heiz- und Stromkosten. Als statistische Kennzahl wurde der Median verwendet, um das Ergebnis nicht durch wenige extrem billige oder extrem teure Werte zu verzerren.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
ÖsterreichWienTirolSalzburgVorarlbergBurgenlandNiederösterreichSteiermarkOberösterreich
Herbst
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Von links: Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz und Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula ...
Brasilien-Äußerung
Lula: „Merz hätte in einer Bar tanzen sollen“
Feuer bei Klimagipfel
Schilling: „Für einen kurzen Moment war Panik da“
In Österreich werden wieder neue Sonderschulen für Kinder und Jugendliche gebaut.
Minister Wiederkehr:
Bau von neuen Sonderschulen „problematisch“
Dominic Thiem
Botschaft an Jugend
Thiem: „Einmal mehr aufstehen als hinfallen“
Ausbruch des Semeru
Hier rast tödlicher pyroklastischer Strom zu Tal
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Burgenland
Großfamilie steht im Advent die Räumung bevor
155.446 mal gelesen
Krone Plus Logo
Herr H. und Frau O. mit vier der fünf Kinder. Sie waren gutgläubig und sind in einem Albtraum ...
Fußball International
Historischer Triumph! Österreich im WM-Finale
150.711 mal gelesen
Österreichs Youngsters haben es tatsächlich geschafft: Nur mehr ein Sieg fehlt zum ...
Ski Alpin
2021 fuhr sie noch Weltcup, jetzt kommt Kind drei
115.750 mal gelesen
Resi Stiegler erwartet ihr drittes Kind.
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Außenpolitik
Neuer Friedensplan für Kreml „völlig inakzeptabel“
666 mal kommentiert
Russlands Herrscher Wladimir Putin will seine Kriegsziele in der Ukraine komplett erreichen und ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Mehr Wirtschaft
Erste Kritik wird laut
Neuer Handels-KV fix: „Abstriche für Arbeitnehmer“
Ein Land schert aus
So teuer ist Mieten in Österreich heuer geworden
Krone Plus Logo
Statt Leerstand
Kaiserschmarrn und roher Fisch für die Altstadt
Geld für Winzer
Paris will Überproduktion von Wein verhindern
1,6 vs. 4,3 Prozent
KV-Verhandlungen in der IT-Branche „langwierig“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf