Vier Ländle-Asse jagen im Finale den 1. Saisonsieg

Ab Donnerstag geht es im Skiweltcup noch einmal rund. Beim Finale in Kvitfjell und Hafjell sind auch vier AthletInnen aus Vorarlberg mit dabei. Bislang wartet das Ländle noch auf den ersten Saisonsieg. Das möchte das Quartett auf den letzten Drücker aber noch ändern.
Von 19. bis 25. März steigt in Kvitfjell und Hafjell (Nor) das Weltcupfinale, bei dem die letzten offenen Entscheidungen fallen und die begehrten Kristallkugeln an die Gesamtsieger übergeben werden. Damit haben die Vorarlberger Ski-Asse in dieser Saison zwar nichts zu tun, der erste Saisonsieg für die VSV-Alpinen scheint aber durchaus möglich.
Eine Siegerin und eine „Goldene“
Denn mit Nina Ortlieb hat sich eine Lecherin sowohl in der Abfahrt als auch im Super-G fürs Finale der besten 25 – plus Juniorenweltmeisterin – qualifiziert, die weiß, wie man im hohen Norden gewinnt. Vor etwas mehr als drei Jahren war die 29-Jährige in Kvitfjell zuerst in der Abfahrt auf Rang zehn gefahren, einen Tag später hatte sie im Super-G einen ÖSV-Dreifachsieg vor Stephanie Venier und Franziska Gritsch angeführt. Zudem fehlten der Head-Pilotin in Soldeu (And) Ende Februar als Zweiter nur elf Hundertstel zum ersten Weltcupsieg in einer Abfahrt.
Die zweite Vorarlbergerin beim großen Finale ist Ariane Rädler. Die 31-jährige Möggnerin, die Olympia-Gold in der Teamkombi mit Kathi Huber geholt hatte und Super-G-Bronze nur um 0,01 Sekunden verpasste, hat in dieser Weltcupsaison fünf Top-10-Ergebnisse stehen. Auf einen Podestplatz wartete „Ari“ bisher aber vergeblich.
Fix qualifiziert, obwohl seit zwei Monaten out
Unglaublich, aber wahr: Mit Katharina Liensberger (Slalom) und Magdalena Egger (Abfahrt) wären noch zwei weitere Ländle-Ladys fürs Finale startberechtigt. Beide sind allerdings bereits seit Anfang bzw. Mitte Jänner mit schweren Verletzungen zum Zuschauen verdammt. Egger wäre mit 123 Punkten als 19. dabei, Liensberger liegt in der Slalomwertung mit 116 Zählern als drittbeste Österreicherin immer noch auf Rang 16.
Peking-Held verpasst sein viertes Finale
Auch Johannes Strolz, Doppelolympiasieger von Peking 2022, fehlt in Norwegen. Der Slalomspezialist, der sich schon dreimal (2022, 2024, 2025) für das große Finale qualifizieren konnte, beendete die Saison mit 55 Punkten auf Rang 33 der Disziplinenwertung. Damit müssen es einmal mehr die Mellauer Feurstein Cousins fürs Ski-Ländle richten.
Zwei Chancen für Feurstein-Glanzlichter
Patrick schaffte es als 23. der Riesentorlauf-Wertung zum Finale und hofft in Hafjell auf sein bestes Saisonresultat. Das ist für den 29-Jährigen bislang ein achter Platz beim Klassiker in Alta Badia (It). Super-G-Spezialist Lukas reist mit ganz speziellen Erinnerungen zum Finale, er feierte vor knapp einem Jahr beim Abschluss der Vorsaison in Sun Valley (US) doch den ersten Weltcupsieg. Diesen Winter ist ein sechster Rang beim Super-G von Copper Mountain der bisherige Höhepunkt. Bleibt also noch eine Chance, ein weiteres Glanzlicht zu setzen.
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