Vier Ländle-Asse jagen im Finale den 1. Saisonsieg

Eine Siegerin und eine „Goldene“

Denn mit Nina Ortlieb hat sich eine Lecherin sowohl in der Abfahrt als auch im Super-G fürs Finale der besten 25 – plus Juniorenweltmeisterin – qualifiziert, die weiß, wie man im hohen Norden gewinnt. Vor etwas mehr als drei Jahren war die 29-Jährige in Kvitfjell zuerst in der Abfahrt auf Rang zehn gefahren, einen Tag später hatte sie im Super-G einen ÖSV-Dreifachsieg vor Stephanie Venier und Franziska Gritsch angeführt. Zudem fehlten der Head-Pilotin in Soldeu (And) Ende Februar als Zweiter nur elf Hundertstel zum ersten Weltcupsieg in einer Abfahrt.