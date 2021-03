Weltcup-Finale: Slalom der Damen ab 10.30 Uhr LIVE

Liensberger: „Traum von der Kristallkugel ist riesig“

Slalom-Weltmeisterin Liensberger gibt zu, dass „der Traum von der Kristallkugel riesig“ ist. Wenn es so nah und so präsent sei, wolle man es natürlich durchziehen. „Ich kann nur mein Rennen fahren. Ich freue mich riesig, es ist wirklich schön, dass ich so befreiend hierhergekommen bin und mit Spaß Skifahren kann.“ Hätte ihr beim Saisonbeginn im Oktober jemand gesagt, dass sie gegen Vlhova und Shiffrin um die Kugel fahren werde, hätte sie gesagt, „wow, das passt“. Aber ob sie schon so weit gewesen wäre, das auch zu glauben, sei im Nachhinein schwierig zu sagen.