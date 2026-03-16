Das „M-Wort“ hat in Hütteldorf schon wieder Saison

Anna Gasser startet beim Slopestyle-Heim-Weltcup
Entscheidung gefallen
Nach dem sonntägigen 1:0-Sieg in Salzburg lehnte sich Rapids Trainer Johannes Hoff Thorup weit aus dem Fenster, tat etwas, was er zuvor tunlichst vermied – über den Meistertitel zu sprechen. Die Fortschritte unter dem Dänen sind klar zu erkennen – die Vorgeschichte zum Siegestreffer war der beste Beleg dafür.
Die einen träumen in den sozialen Medien schon vom „Titel-Finale“ am letzten Spieltag der Meistergruppe bei Sturm Graz, die anderen kostet das ein Schmunzeln: „Rapid Meister? Da lachen ja die Hühner!“ Das sonntägige 1:0 in Salzburg ist wieder ein Paradebeispiel dafür, wie Hütteldorf tickt, wie schnell die Stimmung umschlagen kann.
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