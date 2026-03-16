Das „M-Wort“ hat in Hütteldorf schon wieder Saison

Die einen träumen in den sozialen Medien schon vom „Titel-Finale“ am letzten Spieltag der Meistergruppe bei Sturm Graz, die anderen kostet das ein Schmunzeln: „Rapid Meister? Da lachen ja die Hühner!“ Das sonntägige 1:0 in Salzburg ist wieder ein Paradebeispiel dafür, wie Hütteldorf tickt, wie schnell die Stimmung umschlagen kann.