Wer ist betroffen?

Skidata-Chef lässt alle Mitarbeiter weiter zittern

Salzburg
19.02.2026 05:00
Am Firmenhauptsitz in Grödig arbeiten 433 Menschen – Ende März werden es 45 weniger sein.
Am Firmenhauptsitz in Grödig arbeiten 433 Menschen – Ende März werden es 45 weniger sein.(Bild: Markus Tschepp)
Porträt von Jakob Hilzensauer
Von Jakob Hilzensauer

Die 433 Mitarbeiter bei Skidata in Grödig in Salzburg erfuhren aus der „Krone“, dass zehn Prozent gekündigt werden sollen. Welche, das weiß niemand. Jetzt spricht der Geschäftsführer des Unternehmens, gibt sich aber wortkarg ...

Wie ein Blitz schlug die „Krone“-Überschrift am Montag bei der Belegschaft ein: „Skidata plant Abbau von Mitarbeitern in Grödig“. Das Unternehmen hatte beim Arbeitsmarktservice (AMS) 45 Mitarbeiter zur Kündigung angemeldet. Bei 433 Beschäftigten sind das knapp über zehn Prozent der Belegschaft.

Salzburg
19.02.2026 05:00
