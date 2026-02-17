Mitarbeiter erfuhren aus „Krone“ von Stellenabbau

Wie ein Paukenschlag erreichte die Mitarbeiter von Skidata die Meldung, dass zehn Prozent der Belegschaft in Grödig beim Arbeitsmarktservice (AMS) zur Kündigung angemeldet werden. Denn: Erst nachdem die „Krone“ berichtete, schickte die Geschäftsführung ein Mail an die Mitarbeiter aus.