Die Helden mit Sprechblasen am Puls der Zeit

Nextcomic ist Österreichs einziges Comicfestival – und es findet heuer vom 20. bis 28. März in Linz, Traun und Steyr statt. Fans der gezeichneten Welten treffen auf über 200 nationale und internationale KünstlerInnen. Man taucht in Ausstellungen ein, diskutiert, zeichnet selbst, experimentiert und entdeckt, wie Comics gesellschaftliche Debatten sichtbar machen.
Das Motto von Nextcomic 2026 lautet: „Meine Entscheidung - Deine Entscheidung! Mitreden. Mitbestimmen. Demokratie gestalten.“ Damit rückt Österreichs einzigartiges Comicfestival von 20. bis 28. März die Kraft von Meinung, Kreativität und Mitbestimmung ins Rampenlicht.
Das Festivalzentrum ist im Linzer Ursulinenhof untergebracht, hier erstrecken sich nationale und internationale Comic-Positionen über drei Stockwerke.
Heuer werden Comics, Graphic Novels, Mangas, Kinder- und Kunstcomics sowie Illustrationen, Cartoons und Animationsfilme von rund 170 Künstlerinnen und Künstlern präsentiert. Beim Eröffnungsabend – Freitag, 20. März, 19 Uhr – sind viele von ihnen anwesend, zeichnen live, sprechen über ihre Arbeit oder signieren Bücher.
Viel Platz zum Netzwerken
Workshops, Nightlines, der „Suuuper Samstag“ und das Online-Comic-Symposium machen das Festival auch in den folgenden Tagen zum Hotspot für alle, die Comics lieben – oder in diese Szene einsteigen wollen. Die Ausstellungen können selbstständig oder in kostenfreien Führungen erkundet werden.
Weitere Festival-Locations in Linz sind das Atelierhaus Salzamt, das StifterHaus, das Moviemento und das Ars Electronica Center. Auch in Traun und Steyr gibt es Nextcomic-Ausstellungen: Die Galerie der Stadt Traun zeigt eine große Manga-Schau, im röda Steyr gibt es eine Präsentation des Marchtrenker Label-Designers aplacefortom.
Ein Highlight des Nextcomic-Festivals ist der „Suuuper Samstag“ am 21. März im Linzer Ursulinenhof. Ab 10 Uhr gibt es Interviews, Präsentationen und Verkaufstische. Das Comicfestival München stellt sich vor, man kann netzwerken, an Workshops und Zeichentischen teilnehmen oder Konzerte erleben.
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