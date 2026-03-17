Die Helden mit Sprechblasen am Puls der Zeit

Viel Platz zum Netzwerken

Workshops, Nightlines, der „Suuuper Samstag“ und das Online-Comic-Symposium machen das Festival auch in den folgenden Tagen zum Hotspot für alle, die Comics lieben – oder in diese Szene einsteigen wollen. Die Ausstellungen können selbstständig oder in kostenfreien Führungen erkundet werden.