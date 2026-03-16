Zechpreller „gönnte“ sich 2 Wochen Urlaub in Tirol

Nach einem dreisten Zechpreller fahndet die Tiroler Polizei: Der Unbekannte hatte sich im Jänner zwei Wochen in einem Hotel im Pitztal eingemietet – bezahlt hat er die Rechnung aber nicht. Warum sich der Gesuchte nicht ausweisen konnte und wie viel Schaden dem Hotelier entstand.
Ganze zwei Wochen – vom 6. bis 20. Jänner – war der unbekannte Mann in einem Hotel in Jerzens einquartiert. Dann war er plötzlich weg. Die Rechnung in Höhe von mehreren Tausend Euro blieb unbezahlt.
Unter dem Vorwand, dass ihm bei der Anreise im Zug die Dokumente gestohlen wurden, hatte sich der unbekannte Mann beim Einchecken nicht ausweisen können.
Die Ermittler von der Polizei
Vertrauensvorschuss mit fatalen Folgen
„Unter dem Vorwand, dass ihm bei der Anreise im Zug die Dokumente gestohlen wurden, hatte sich der unbekannte Mann beim Einchecken nicht ausweisen können“, schildert die Polizei. Eine Überprüfung der Identität durch das Hotelpersonal sei daher nicht möglich gewesen. Man setzte offenbar Vertrauen in den Mann – das dürfte man inzwischen bitter bereuen.
Es gehe um einen mittleren, vierstelligen Eurobetrag. Via E-Mail hätte man zwar folglich Kontakt mit dem unbekannten Mann herstellen können, die Hotelrechnung wurde jedoch bis zum heutigen Tag nicht bezahlt. Dem Hotelier riss jetzt der Geduldsfaden – er erstattete Anzeige.
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