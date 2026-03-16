Zechpreller „gönnte“ sich 2 Wochen Urlaub in Tirol

Vertrauensvorschuss mit fatalen Folgen

„Unter dem Vorwand, dass ihm bei der Anreise im Zug die Dokumente gestohlen wurden, hatte sich der unbekannte Mann beim Einchecken nicht ausweisen können“, schildert die Polizei. Eine Überprüfung der Identität durch das Hotelpersonal sei daher nicht möglich gewesen. Man setzte offenbar Vertrauen in den Mann – das dürfte man inzwischen bitter bereuen.