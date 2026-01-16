Britische Kofferdiebe und Zechpreller geschnappt

Die jungen Kriminellen sind nicht nur für den Diebstahl von sechs Koffern am vergangenen Sonntag in einem Kitzbüheler Hotel verantwortlich. Jetzt hat die Polizei sie nach umfangreichen Ermittlungen ausgeforscht.
Am Mittwoch wurden die fünf britischen Staatsangehörigen im Alter zwischen 17 und 24 Jahren in St. Johann in Tirol festgenommen. Sie waren als Urlauber in einem Beherbergungsbetrieb untergebracht.
Breite „Deliktspalette“
Den Verdächtigen hat die Polizei mehrere strafbare Handlungen nachgewiesen – darunter schwerer Diebstahl, Einbruchsdiebstahl, Betrug, Sachbeschädigung, Siegelbruch sowie Widerstand gegen die Staatsgewalt.
Enormer Schaden
Einen Großteil des Diebesguts stellte die Polizei sicher und übergab es wieder den Besitzern. Weitere sichergestellte Gegenstände konnten bislang jedoch keinem Besitzer zugeordnet werden. Die vorläufige Gesamtschadenssumme beläuft sich auf einen hohen fünfstelligen Eurobetrag.
Anzeige auf freiem Fuß
Nach Abschluss der Einvernahmen wurden die Verdächtigen auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Innsbruck auf freiem Fuß angezeigt.
