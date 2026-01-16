Britische Kofferdiebe und Zechpreller geschnappt

Enormer Schaden

Einen Großteil des Diebesguts stellte die Polizei sicher und übergab es wieder den Besitzern. Weitere sichergestellte Gegenstände konnten bislang jedoch keinem Besitzer zugeordnet werden. Die vorläufige Gesamtschadenssumme beläuft sich auf einen hohen fünfstelligen Eurobetrag.