Aufenthaltsverbot: Zechpreller beim Wellnessen

Verdächtiger am Samstag festgenommen

Nach umfangreichen Ermittlungen konnte jetzt ein Tatverdächtiger ausgeforscht werden. Der Beschuldigte hielt sich noch im Ötztal auf. „Weil gegen den Polen zudem ein Aufenthaltsverbot in Österreich besteht, wurde er am Samstag in einem Beherbergungsbetrieb, wo er sich eingemietet hatte, festgenommen und in weiterer Folge in das Polizeianhaltezentrum Innsbruck eingeliefert“, so die Ermittler weiter.