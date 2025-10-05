Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Festnahme in Tirol

Aufenthaltsverbot: Zechpreller beim Wellnessen

Tirol
05.10.2025 10:01
Nach dem Wellnessen ging es jetzt für den Verdächtigen in Polizeihaft (Symbolbild).
Nach dem Wellnessen ging es jetzt für den Verdächtigen in Polizeihaft (Symbolbild).(Bild: Rojsek-Wiedergut Uta)

Trotz eines Aufenthaltsverbots in Österreich ließ es sich ein Pole (42) im Tiroler Ötztal beim Wellnessen offenbar so richtig gut gehen. Der Mann hatte aber keine Lust zu bezahlen und prellte die Zeche. Die Polizei konnte den Verdächtigen ausforschen und festnehmen.

0 Kommentare

Bereits Mitte September hatte der zunächst noch unbekannte Zechpreller in Längenfeld sein Unwesen getrieben. „In einem Erholungsbetrieb“, wie es vonseiten der Polizei heißt, habe der Mann „mehrmals Dienstleistungen in Anspruch genommen, ohne zu bezahlen.“ Dabei sei ein Schaden von mehreren Hundert Euro entstanden.

Verdächtiger am Samstag festgenommen
Nach umfangreichen Ermittlungen konnte jetzt ein Tatverdächtiger ausgeforscht werden. Der Beschuldigte hielt sich noch im Ötztal auf. „Weil gegen den Polen zudem ein Aufenthaltsverbot in Österreich besteht, wurde er am Samstag in einem Beherbergungsbetrieb, wo er sich eingemietet hatte, festgenommen und in weiterer Folge in das Polizeianhaltezentrum Innsbruck eingeliefert“, so die Ermittler weiter. 

Geständnis bei der Einvernahme
Der mutmaßliche Täter habe sich im Zuge einer Einvernahme geständig gezeigt. Nach Abschluss der Ermittlungen erfolgen entsprechende Anzeigen an die zuständigen Behörden und die Innsbrucker Staatsanwaltschaft.

Porträt von Hubert Rauth
Hubert Rauth
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
ÖsterreichÖtztal
Polizei
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Nach der Sichtung von Drohnen ist der Betrieb des Flughafens in München vorübergehend lahmgelegt ...
Flughafen lahmgelegt
Was wir über die Drohnen in München wissen
Nach Drohnensichtungen hat der Flughafen München Samstagfrüh seinen Betrieb wieder aufgenommen.
Drohnen in der Nähe
Flughafen München nimmt Betrieb wieder auf
Brenzlige Situation
Pilot landet Flugzeug ohne Bugfahrwerk sicher
Ungewöhnlich früh
Wintereinbruch am Balkan: Halber Meter Neuschnee
Rund um die Insolvenz des Türschloss-Herstellers Kiekert streiten sich der chinesische ...
„Überrascht“ worden
Kiekert-Eigentümer will jetzt Insolvenz abwenden
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Pkw fliegt über Brücke in den Inn: Lenker tot!
109.474 mal gelesen
Ein erstes Bild von der Unfallstelle.
Star-Style
Klum schockt Paris – im durchsichtigen Nacktkleid
91.863 mal gelesen
So gestylt hat man Heidi Klum vermutlich zum ersten Mal gesehen ...
Niederösterreich
Horror-Unfall bei Alkofahrt: 17-Jähriger tot
88.729 mal gelesen
Nächtliches Verkehrsdrama im Bezirk Amstetten
Außenpolitik
Putin spottet: „Okay, ich mach’s nicht mehr“
1128 mal kommentiert
Der 72-Jährige schlug am Donnerstag in Sotschi wieder einmal um sich.
Ausland
Söder reicht es: „Alle Drohnen sofort abschießen!“
869 mal kommentiert
Außenpolitik
Rechtspopulisten gewinnen klar bei Tschechien-Wahl
801 mal kommentiert
Andrej Babis jubelt über Platz eins für seine Partei.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf