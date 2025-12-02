„Impfung gibt’s derzeit nur für Privatzahler“

„Mein Arzt meinte, dass ich die Gürtelrose-Impfung jedenfalls machen sollte. Jetzt wäre sie auch kostenlos für alle ab 60, aber er hat keinen Impfstoff mehr. In der Apotheke würde ich ihn bekommen, müsste ihn aber selbst bezahlen. Ob ich Geld dafür zurückbekomme, weiß ich nicht“ – eine 63-jährige Linzerin macht ihrem Ärger über die groß beworbene und zum Stillstand gekommene Gürtelrose-Impfung Luft.