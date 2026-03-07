„Theater muss dort hin schauen, wo es weh tut!“

Da die Produktion auf Tour ist, können sich die Darsteller auch nicht hinter großen Bühnenbildern verstecken. „Es ist auch jede Vorstellung anders. Und wir bekommen die Reaktionen der Menschen ganz unmittelbar mit. Da es ein humorvolles Stück ist, wird viel gelacht – sehr unterschiedlich. Es gibt Lacher, die kommen von den Jungen. Es gibt Lacher, die kommen eher von Älteren. Es gibt Männerlacher und Frauenlacher. Das habe ich so noch nie erlebt!“