Wahl-Debakel: Politikerin rasiert sich Haare ab

Der ungewöhnliche Auftritt dürfte der FDP zumindest kurzzeitig Aufmerksamkeit verschaffen. Politisch bleibt die Lage für die Liberalen jedoch schwierig. Ein Blick auf Umfragen für die kommende Landtagswahl in Rheinland-Pfalz zeigt, dass die Partei dort derzeit nicht einmal mehr einzeln aufgeführt wird und den sonstigen Parteien zugerechnet wird. Verpasst die FDP auch dort den Einzug in den Landtag, wäre sie nur noch in sieben Landesparlamenten vertreten.