Politikerin verliert Wahlwette – nun folgt Glatze

Nach der Landtagswahl in Baden-Württemberg ist eine frühere Wahlwette von FDP-Generalsekretärin Nicole Büttner (41) in den Mittelpunkt gerückt. Die Liberalen verpassten den Wiedereinzug in den Landtag. Büttner kündigte danach an, an ihrem Versprechen festhalten zu wollen – ein radikaler „Schnitt“ ...
Büttner hatte im Jänner der „Schwäbischen Zeitung“ gesagt, sie liebe ihre lockigen Haare, werde sie aber abrasieren, sollte die FDP den Wiedereinzug in den Landtag von Baden-Württemberg nicht schaffen: „Alles weg. Radikal.“ Die FDP scheiterte bei der Wahl am Sonntag an der Fünf-Prozent-Hürde.
„Liberale stehen zu ihrem Wort“
„Liberale stehen zu ihrem Wort – auch in einer Niederlage. Genauso entschlossen, wie wir der Gegenentwurf zu Stillstand und Pessimismus sind, halte ich auch Wort“, sagte Büttner nun der „Rheinischen Post“. Wann und wo sie zur Tat schreiten wird, blieb offen.
FDP steckt in einer tiefen Krise
Die deutsche FDP steckt in einer schweren Krise. Bei der Bundestagswahl 2025 erhielten die Liberalen 4,3 Prozent, was das schlechteste Ergebnis bei einer Bundestagswahl darstellte und auch das nach 2013 zweite Ausscheiden aus dem Bundestag zur Folge hatte. Eine Woche nach der Wahl erhielt die FDP bei der Bürgerschaftswahl in Hamburg nur noch 2,3 Prozent der Stimmen.
In Rheinland-Pfalz droht das nächste Fiasko
Am 22. März finden Landtagswahlen im Bundesland Rheinland-Pfalz statt. Hier regiert die FDP in einer Ampelkoalition mit SPD und Grünen. Und auch hier droht ein Fiasko. In den Umfragen wird sie nicht einmal mehr einzeln ausgewiesen. Dann kommen im Herbst die Ost-Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und Berlin. Da gibt es für die Liberalen traditionell wenig zu holen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.