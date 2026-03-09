Vorteilswelt
FDP wurde „rasiert“

Politikerin verliert Wahlwette – nun folgt Glatze

Außenpolitik
09.03.2026 14:01
(Bild: Screenshot/glomex.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Nach der Landtagswahl in Baden-Württemberg ist eine frühere Wahlwette von FDP-Generalsekretärin Nicole Büttner (41) in den Mittelpunkt gerückt. Die Liberalen verpassten den Wiedereinzug in den Landtag. Büttner kündigte danach an, an ihrem Versprechen festhalten zu wollen – ein radikaler „Schnitt“ ...

0 Kommentare

Büttner hatte im Jänner der „Schwäbischen Zeitung“ gesagt, sie liebe ihre lockigen Haare, werde sie aber abrasieren, sollte die FDP den Wiedereinzug in den Landtag von Baden-Württemberg nicht schaffen: „Alles weg. Radikal.“ Die FDP scheiterte bei der Wahl am Sonntag an der Fünf-Prozent-Hürde. 

„Liberale stehen zu ihrem Wort“
„Liberale stehen zu ihrem Wort – auch in einer Niederlage. Genauso entschlossen, wie wir der Gegenentwurf zu Stillstand und Pessimismus sind, halte ich auch Wort“, sagte Büttner nun der „Rheinischen Post“. Wann und wo sie zur Tat schreiten wird, blieb offen.

FDP steckt in einer tiefen Krise
Die deutsche FDP steckt in einer schweren Krise. Bei der Bundestagswahl 2025 erhielten die Liberalen 4,3 Prozent, was das schlechteste Ergebnis bei einer Bundestagswahl darstellte und auch das nach 2013 zweite Ausscheiden aus dem Bundestag zur Folge hatte. Eine Woche nach der Wahl erhielt die FDP bei der Bürgerschaftswahl in Hamburg nur noch 2,3 Prozent der Stimmen.

Lesen Sie auch:
Sahra Wagenknecht kündigt an, dass das BSW keine Koalitionen mehr mit den „Brandmauer-Parteien“ ...
„Brandmauer Irrweg“
Hammer! Wagenknecht wirbt für Koalition mit AfD
09.03.2026
Schlappe für die FDP
Hauchdünner Sieg für Grüne in Baden-Württemberg
09.03.2026

In Rheinland-Pfalz droht das nächste Fiasko
Am 22. März finden Landtagswahlen im Bundesland Rheinland-Pfalz statt. Hier regiert die FDP in einer Ampelkoalition mit SPD und Grünen. Und auch hier droht ein Fiasko. In den Umfragen wird sie nicht einmal mehr einzeln ausgewiesen. Dann kommen im Herbst die Ost-Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und Berlin. Da gibt es für die Liberalen traditionell wenig zu holen.

Außenpolitik
09.03.2026 14:01
