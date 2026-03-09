Politikerin verliert Wahlwette – nun folgt Glatze

Büttner hatte im Jänner der „Schwäbischen Zeitung“ gesagt, sie liebe ihre lockigen Haare, werde sie aber abrasieren, sollte die FDP den Wiedereinzug in den Landtag von Baden-Württemberg nicht schaffen: „Alles weg. Radikal.“ Die FDP scheiterte bei der Wahl am Sonntag an der Fünf-Prozent-Hürde.

„Liberale stehen zu ihrem Wort“

„Liberale stehen zu ihrem Wort – auch in einer Niederlage. Genauso entschlossen, wie wir der Gegenentwurf zu Stillstand und Pessimismus sind, halte ich auch Wort“, sagte Büttner nun der „Rheinischen Post“. Wann und wo sie zur Tat schreiten wird, blieb offen.