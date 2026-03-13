CDU-Wahlniederlage: Schuld soll eine Frau sein

Mayer: „Telefon steht nicht still“

Seit dem Wahltag erhält sie eine Vielzahl von Hassnachrichten und beleidigenden Anrufen. Sie bezeichnete diese Entwicklung gegenüber dem „Spiegel“ als „erschreckend“, zeigte aber zugleich Mitgefühl für Hagel, der ebenfalls bedroht werde. Die Reichweite des Videos habe Mayer so nicht absehen können, ihr sei aber bewusst gewesen, dass so ein Thema im Wahlkampf politische Brisanz besitze. Trotz allem würde sie das Video wieder veröffentlichen, sagte sie dem Blatt. Ob ihr Post letztlich den Wahlausgang beeinflusst hat, könne sie nicht sagen. Allerdings zeigt ein Blick auf die Umfragen, dass die Werte der CDU bereits vor der Veröffentlichung des Videos gesunken waren.