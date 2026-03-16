Messerstecher schon zweimal einschlägig verurteilt

Bluttest und psychiatrisches Gutachten sollen kommen

Ein von der Polizei unmittelbar nach der Festnahme durchgeführter Drogenschnelltest hatte positiv auf Kokain und Benzodiazepine angeschlagen, außerdem war der Kroate leicht alkoholisiert. Man wisse aber nie, wie zuverlässig der wirklich sei, weshalb die Staatsanwaltschaft wohl einen Bluttest anordnen wird. Außerdem soll ein psychiatrisches Gutachten seinen geistigen Zustand klären: „Der 34-Jährige behauptet, an Schizophrenie zu leiden. Ob das diagnostiziert ist, ob er jemals in Behandlung war oder die Krankheit erfunden ist, muss ein Gutachten klären“, führt Breiteneder aus.