Hier flüchtet Linzer Messerstecher nach Attacke

Keine Ahnung von Blutbad

„Meine Lebensgefährtin hat die Polizei gerufen und gemeldet, dass da ein Mann auf der Straße mit einem Messer zwei andere Männer bedroht, und ihnen den Standort durchgegeben. Nur rund zwei Minuten später wurde er beim Volksgarten festgenommen, sechs oder sieben schwer gepanzerte Polizisten haben ihn zu Boden gedrückt und ihm Handschellen angelegt“, schildert der Augenzeuge im Gespräch mit der „Krone“. Zu diesem Zeitpunkt hatte er noch keine Ahnung von dem schockierenden Blutbad, das der Angreifer, ein 34-jähriger Kroate aus Linz nur wenige hundert Meter Luftlinie entfernt auf der Landstraße angerichtet hatte.