Alkoraser hatte 125 km/h zu viel auf dem Tacho

Kein Schein, dafür wohl Rausch

Erst kurz vor der „Himmelreichkreuzung“, konnte der Lenker schließlich angehalten und einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle unterzogen werden. Dabei kam ans Licht, dass der 34-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Lenkberechtigung ist. Außerdem wies der Mann den Verdacht einer Beeinträchtigung durch Alkohol auf. Einen Alkomattest verweigerte der Lenker jedoch. Es folgen mehrere Anzeigen. Weil das Fahrzeug eindeutig seiner Freundin zuzuordnen war, wurde es nicht vorläufig beschlagnahmt.