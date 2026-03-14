19-Jähriger war über 70 km/h zu schnell unterwegs

Da staunten die Beamten nicht schlecht: In einer temporären 50er-Zone maßen die Beamten einen erst 19-jährigen Lenker mit über 120 km/h. Er wurde angehalten und musste sowohl seinen Führerschein als auch seinen flotten BMW zumindest vorläufig abgeben.
Am Samstag gegen 2 Uhr führten Linzer Polizisten entlang der Salzburger Straße Lasermessungen durch. Dabei rauschte ein 19-Jähriger aus Au an der Donau in einer baustellenbedingten 50er-Zone mit 121 km/h an den Beamten vorbei.
Vorläufig beschlagnahmt
Der Lenker wurde angehalten, sein Führerschein vorläufig abgenommen, die Weiterfahrt untersagt und sein Fahrzeug vorerst beschlagnahmt. Er wird angezeigt. Weil der BMW auch auf den Raser selbst angemeldet ist, droht nach der vorläufigen Beschlagnahme auch eine behördliche Versteigerung des Wagens.
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