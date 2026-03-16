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Müssen Tiere weg?

Mahnung wegen Gestank: „Ich bin sehr reinlich“

Oberösterreich
16.03.2026 08:00
Bettina Salzmann – hier mit Ehemann und ihren Haustieren – bekam ein Schreiben der ...
Bettina Salzmann – hier mit Ehemann und ihren Haustieren – bekam ein Schreiben der Genossenschaft.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
Porträt von Philipp Zimmermann
Von Philipp Zimmermann

Bettina Salzmann bekam von ihrer Hausverwaltung wegen einer angeblichen Geruchsbelästigung einen Brief. Die 60-Jährige kann sich nicht erklären, wie es dazu kommen konnte und hat jetzt große Angst, dass sie ihre drei Tiere abgeben muss: „Ich bin sehr reinlich.“

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Als Bettina Salzmann am 3. März den Postkasten leerte und darin einen Brief der Genossenschaft fand, hat es ihr die „Hax’n ausgerissen“. Denn in dem Schreiben an die Innviertlerin ging es um Geruchsbelästigung.

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