„Krone“ wagt Blick in Wiens geheime Bunkeranlage

Die Sorge vor einem atomaren Anschlag war trotz Neutralität in Zeiten des Kalten Krieges in Österreich groß – auch aufgrund der geografischen Lage. Bis in die 1980er-Jahre wurden daher sogenannte ABC-Bunker (atomar, biologisch, chemisch) in Wien gebaut. Zumindest zwei Anlagen sind bis heute erhalten, jedoch nicht mehr in Gebrauch und auch für die Öffentlichkeit bis dato nicht zugänglich. Die „Krone“ durfte sie mit Lukas Arnold vom gemeinnützigen Verein „Unter Wien“ besuchen.