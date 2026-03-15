Eine überwiegend fesselnde Choreografie

Magie und Mystik

Die Spiritualität des biblischen Textes wie auch der Musik Bachs wird auf der Bühne reflektiert durch helle, weite Räume wie auch durch zwölf Tänzerinnen und Tänzer mit einer Art Heiligenschein. Die mannigfache Bedeutung der mystischen Zahl Zwölf klingt hier an, man befindet sich auf einer spirituellen Ebene, wenn man so will, im Himmel. So tragen Tänzerinnen und Tänzer lediglich einen hautfarbenen Slip, was keineswegs erotisierend herüberkommt, sondern eher an Goethes Mignon denken lässt, wenn sie in ihrer Vision über das Jenseits sagt: „…keine Kleider, keine Falten umgeben den verklärten Leib.“