„Wander-Stammtisch“ stürmt gegen Windräder

Nebenorte fürchten Windrad-Welle

Direkt aus Burgschleinitz war kaum jemand dabei. Trotzdem wünschten sich die Beteiligten, dass die Befragung mit „Nein“ zur Windkraft ausgeht. „Weil sonst bald im ganzen Waldviertel Anlagen stehen“, sagte eine Teilnehmerin in ein Mikrofon, das durch den Raum gereicht wurde. Dass gerade Niederösterreich Windrad-Land ist, stößt hier den meisten sauer auf. Die Gründe sind vielfältig, doch einer wird immer wieder mit Nachdruck genannt: „Sie schauen einfach nicht schön aus in der Natur“. Gebaut werden sie laut Verbund aber ohnehin nur dort, wo kein Naturschutzgebiet ist.