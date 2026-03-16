Energiekrise macht auch den Bauern zu schaffen

Auch Preise für Dünger schießen durch die Decke

Auch in Hinblick auf die Düngemittel müssen die Landwirte tiefer in die Tasche greifen. Die Preise für Mineraldünger sind untrennbar mit den Energiekosten verknüpft, da für die Herstellung von Stickstoffdünger Erdgas nicht nur als Energiequelle, sondern auch als chemischer Grundstoff benötigt wird. Steigen die Gaspreise aufgrund internationaler Krisen zu stark an, drosseln Düngemittelhersteller zudem ihre Produktion, was das Angebot verknappt und die Preise zusätzlich nach oben treibt.