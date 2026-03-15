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Schock in Spielhalle

Lebende Hamster in chinesischem Greifautomaten

Ausland
15.03.2026 13:51
In einer Spielhalle in China wurden lebende Hamster in Greifautomaten angeboten.
In einer Spielhalle in China wurden lebende Hamster in Greifautomaten angeboten.(Bild: Stock Adobe/Krone KREATIV)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die Besucher einer Spielhalle in China waren zuletzt geschockt von einer eigenartigen „Attraktion“. In einem Greifautomaten wurden statt Stofftieren echte Hamster angeboten. Videos zeigen die Tiere, wie sie sichtlich verstört in dem Käfig sitzen.

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Eine Spielhalle in der südchinesischen Millionenmetropole Shenzhen ist in die Kritik geraten, weil dort lebende Hamster als Preise in einem Greifautomaten angeboten worden sein sollen. Laut Berichten der Nachrichtenplattform „Nanfang Daily“ und anderer Lokalmedien stand der Automat in einem Spielzentrum eines Einkaufszentrums im Bezirk Bao.

Besucher kritisierten Tierquälerei
In sozialen Netzwerken machten Bilder von Hamstern die Runde, die in den Ecken eines solchen Automaten kauerten. Wem das keine Gewissensbisse bereitete, der konnte versuchen, sich eines der Tiere mittels mechanischem Greifarm zu sichern. Internetnutzer in China kritisierten dies als Tierquälerei.

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Nach Hamster Schildkröten und Fische im Automaten
Reporter wurden auf den Empörungssturm aufmerksam und stellten bei einem Ortsbesuch fest, dass der Hamster-Automat inzwischen entfernt worden war. Mitarbeiter der Spielhalle hätten ihnen bestätigt, dass das Gerät abgebaut worden sei. Doch mit dem Tierschutz war es auch danach nicht weit her: An derselben Stelle wurden den Berichten zufolge stattdessen Wasserbecken mit Fischen und Schildkröten aufgestellt, die mit kleinen Netzen aus den Becken gefischt werden konnten.

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