Polizei-Hundetraining als Tierquälerei bezeichnet

Prozess endete mit Vergleich

Mehrere Medien berichteten über das Thema, nach einer Klarstellung des Dienstvorgesetzten der Polizisten wurden die Berichte teilweise korrigiert. Doch vier Polizeidiensthundeführer verklagten die Tierschützer wegen übler Nachrede. Vor Gericht einigten sich die Streitparteien auf eine Vergleich. Die Tierschutzorganisation muss den Anklägern jeweils 1000 Euro Entschädigung bezahlen und verpflichtete sich dazu, das Video von der Homepage zu nehmen. Als Gegenleistung wurde die Klage zurückgezogen.