Polizei-Hundetraining als Tierquälerei bezeichnet

Auf der Homepage einer Tierschutzorganisation tauchte im Vorjahr ein Video auf, das Diensthundeführer auf einem Trainingsplatz in Niederösterreich zeigt. Das Video wurde heimlich aufgenommen, darauf soll Tierquälerei zu sehen sein. Das wollten sich die Polizisten nicht gefallen lassen, zogen vor Gericht.
Ein heimlich aufgenommenes Video hatte am Mittwoch am Landesgericht Ried ein Nachspiel. Darauf zu sehen: Ein Diensthundetraining der Polizei im April 2025 in Niederösterreich, bei dem unter anderem Schutzdienstübungen stattfanden. Das Video wurde einer Tierschutzorganisation aus dem Innviertel zugespielt, die daraufhin eine Presseaussendung und den Film veröffentlichte und den Vorwurf der Tierquälerei erhob.
Prozess endete mit Vergleich
Mehrere Medien berichteten über das Thema, nach einer Klarstellung des Dienstvorgesetzten der Polizisten wurden die Berichte teilweise korrigiert. Doch vier Polizeidiensthundeführer verklagten die Tierschützer wegen übler Nachrede. Vor Gericht einigten sich die Streitparteien auf eine Vergleich. Die Tierschutzorganisation muss den Anklägern jeweils 1000 Euro Entschädigung bezahlen und verpflichtete sich dazu, das Video von der Homepage zu nehmen. Als Gegenleistung wurde die Klage zurückgezogen.
