Weniger Tote, Rückgang bei Einsätzen in Vorarlberg

Die meisten Vorfälle ereigneten sich mit 116 in Baden-Württemberg. In Vorarlberg gab es mit 21 Unfällen einen deutlichen Rückgang (-8), ebenso in Bayern mit 8 Fällen (-9). Besonders positiv ist die Entwicklung bei den Personenschäden. Neben den elf Todesfällen (sechs in Baden-Württemberg, je zwei in Vorarlberg und St. Gallen, einer im Thurgau) wurden 22 Personen verletzt, was beinahe eine Halbierung im Vergleich zum Vorjahr (41) darstellt. Vermisste Personen gab es 2025 glücklicherweise keine. Die Badeunfälle gingen auf 13 zurück, forderten aber dennoch sieben Todesopfer. Tauchunfälle wurden nicht registriert.