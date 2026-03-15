Serbien kaufte chinesische Hyperschallraketen

Der Präsident beschuldigte Kroatien einer „brutalen Einmischung“ in die inneren Angelegenheiten Serbiens im Hinblick auf die Protestwelle in Serbien nach dem Einsturz des Bahnhofvordaches in Novi Sad, bei dem am 1. November 2024 16 Personen ums Leben gekommen waren. Die „wichtigste logistische Unterstützung“ sei aus Kroatien gekommen, so der Präsident. Kroatien würde auch gegenwärtig die „negativste Kampagne“ gegen Serbien führen. Serbiens Außenministerium hatte kürzlich Kroatien als einzigen von 28 Staaten Europas unter jene Länder eingestuft, in die serbische Bürger „nur in ganz dringenden Fällen“ reisen sollten.