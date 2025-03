Serbien warnt vor „gefährlichem Wettrüsten“

Das serbische Außenministerium kritisierte das Abkommen als gefährlichen Präzedenzfall in der Region und forderte eine Erklärung, warum Serbien von den Gesprächen über kollektive Sicherheit in der Region ausgeschlossen wurde. Belgrad sehe in dem trilateralen Kooperationsabkommen „eine gezielte Strategie, Serbien zu isolieren und die paramilitärischen Strukturen in der südserbischen Provinz zu stärken“, hieß es in einer Aussendung mit Blick auf den Kosovo, dessen Unabhängigkeit Belgrad nicht anerkennt. Vučić zeigte sich überzeugt, dass die NATO darüber im Vorfeld nicht informiert waren.