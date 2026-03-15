Sperrmüll-Brand löste in der Nacht Großeinsatz aus

Feueralarm in der Nacht auf Sonntag am Reumannplatz in Wien-Favoriten: Im Hof einer Wohnhausanlage neben dem Amalienbad geriet abgestellter Sperrmüll in Brand. Dichter Rauch zog durch das Gebäude und sorgte für einen Großeinsatz der Feuerwehr.
Mehrere Bewohner mussten von Einsatzkräften betreut werden. Einige von ihnen erlitten leichte Rauchgasvergiftungen. Sie wurden vor Ort medizinisch versorgt und mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht.
Die Feuerwehr war laut Angaben unserer „Krone“-Leserreporterin binnen weniger Minuten vor Ort – auch sie hatte den Notruf gewählt. Die Flammen konnten rasch unter Kontrolle gebracht und der Brand gelöscht werden.
Wie es zu dem Feuer bei dem Sperrmüll kam, ist derzeit noch unklar. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.
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