Camping-Ofen: Stichflamme löste Teppichbrand aus

Stichflamme entzündete Handschuh

„Da der Ofen vermutlich noch nicht abgekühlt war, kam zu einer Stichflamme, infolgedessen sich der von ihm getragene Handschuh entzündete“, beschreibt die Polizei den Unfallhergang. „Der 49-Jährige zog den brennenden Handschuh aus und warf ihn mitsamt der Ethanol-Flasche auf den Teppichboden.“ Damit nahm das Unheil seinen Lauf: Das Ethanol in der Flasche fing Feuer und bald standen Teppich und Parkettboden in Flammen.