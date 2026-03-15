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Beim Nachfüllen

Camping-Ofen: Stichflamme löste Teppichbrand aus

Kärnten
15.03.2026 10:02
Vier Feuerwehren standen im Einsatz. (Archivbild)
Vier Feuerwehren standen im Einsatz. (Archivbild)(Bild: P. Huber)
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

Das Nachfüllen eines tragbaren Camping-Ethanol-Ofens führte am Samstagnachmittag in Feldkirchen in Kärnten zu einem Feuerwehrgroßeinsatz. Weil das Gerät noch nicht vollständig abgekühlt war, kam es zu einer Stichflamme ...

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Einerseits war ein 49-jähriger Feldkirchner am Samstag gegen 16.45 Uhr vorsichtig genug, um beim Nachfüllen eines Camping-Ethanol-Ofens mit Flüssigethanol in seiner Wohnung Handschuhe anzuziehen. Aber andererseits hätte er wohl noch etwas warten müssen, bis er das Gerät nach vorheriger Nutzung befüllt. 

Stichflamme entzündete Handschuh
„Da der Ofen vermutlich noch nicht abgekühlt war, kam zu einer Stichflamme, infolgedessen sich der von ihm getragene Handschuh entzündete“, beschreibt die Polizei den Unfallhergang. „Der 49-Jährige zog den brennenden Handschuh aus und warf ihn mitsamt der Ethanol-Flasche auf den Teppichboden.“ Damit nahm das Unheil seinen Lauf: Das Ethanol in der Flasche fing Feuer und bald standen Teppich und Parkettboden in Flammen.

Löschen mit Handfeuerlöscher scheiterte
„Der Wohnungsbesitzer versuchte noch den Brand mithilfe eines Handfeuerlöschers zu löschen, musste den Versuch jedoch aufgrund der starken Rauchentwicklung abbrechen und verließ die stark verqualmte Wohnung“, so die Polizei weiter. Währenddessen alarmierte ein Nachbar die Feuerwehr. Die FF Feldkirchen, Waiern, St. Ulrich und Tschwarzen rückten mit zwölf Fahrzeugen und 60 Einsatzkräften aus.

Feuerwehren verhinderten Schlimmeres
Und die Florianis waren schnell genug vor Ort. „Die Feuerwehr konnte den Brand rasch eindämmen, wodurch ein Übergreifen der Flammen auf weitere Räume verhindert werden konnte“, heißt es seitens der Polizei. „Der Wohnungsbesitzer erlitt leichte Verbrennungen und wurde zur Abklärung von der Rettung ins Klinikum Klagenfurt gebracht.“ Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

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