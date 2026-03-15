15-Jähriger bei Kollision gegen Pkw geschleudert

Ein junger Mopedlenker wurde am Samstagabend bei einem Zusammenprall mit einem Auto an einer Kreuzung in Winklern in Kärnten verletzt. Der Bursche musste nach der Erstversorgung durch einen Notarzt ins Spital eingeliefert werden.
Ereignet hat sich der Unfall am Samstagabend gegen 19 Uhr im Gemeindegebiet von Winklern. Ein 15-jähriger Bursche aus dem Bezirk Spittal lenkte sein Moped auf einer Gemeindestraße und wollte in den Kreuzungsbereich mit der B106 einfahren. Zur selben Zeit war ein 18-Jähriger mit seinem Pkw auf der Bundesstraße in Richtung Spittal unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es zur Kollision.
Auf die Fahrbahn gestürzt
Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der Jugendliche gegen den Pkw geschleudert und kam anschließend auf der Fahrbahn zu liegen. Nach der umgehenden Erstversorgung durch den alarmierten Notarzt wurde der 15-Jährige mit Verletzungen unbestimmten Grades vom Rettungsdienst in das Bezirkskrankenhaus Lienz gebracht. An den beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.
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