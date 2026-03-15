15-Jähriger bei Kollision gegen Pkw geschleudert



Ereignet hat sich der Unfall am Samstagabend gegen 19 Uhr im Gemeindegebiet von Winklern. Ein 15-jähriger Bursche aus dem Bezirk Spittal lenkte sein Moped auf einer Gemeindestraße und wollte in den Kreuzungsbereich mit der B106 einfahren. Zur selben Zeit war ein 18-Jähriger mit seinem Pkw auf der Bundesstraße in Richtung Spittal unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es zur Kollision.