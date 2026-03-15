Schladming: Backstreet Boys ließen Rekorde purzeln

Jeder Vierte will im Sommer wiederkommen

Die mehr als 50.000 Besucher der drei Konzerte sorgten auch dafür, dass die Nächtigungen im Dezember um 14,4 Prozent auf 396.000 kletterten. Rund 50 Prozent der Besucher blieben für mindestens eine Nacht in der Region. Und wie eine Besucherbefragung in Kooperation mit der FH Campus 02 ergab, planen 24 Prozent der Befragten auch im Sommer einen Aufenthalt in der Region.