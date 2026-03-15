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Ski-Opening-Bilanz

Schladming: Backstreet Boys ließen Rekorde purzeln

Steiermark
15.03.2026 07:00
Die Backstreet Boys ließen Schladming im Dezember beben.
Die Backstreet Boys ließen Schladming im Dezember beben.(Bild: Sepp Pail)
Porträt von Marcus Stoimaier
Von Marcus Stoimaier

Die erfolgreichste Boyband der Welt, die Backstreet Boys, sorgte im Dezember für kollektive Ekstase im Ennstal. Der „Steirerkrone“ liegt die Bilanz zum großen Ski-Opening in der Schladming-Dachstein-Region vor – die kann sich sehen lassen.

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Der Erfolg der Veranstaltung hallte weit über das Ennstal hinaus – wie jetzt auch eine umfangreiche Medienwertanalyse (durchgeführt von United Synergies, sie liegt der „Krone“ bereits vor) belegt: Demnach stieg ebenjener Medienwert im Vergleich zu 2024 um stolze 103,9 Prozent auf 5,79 Millionen Euro – über 170 Millionen Menschen wurden so weltweit erreicht.

„Ein Schaufenster für unser Bundesland“
„Damit wird die Steiermark als Grünes Herz Österreichs international sichtbar. Solche Veranstaltungen sind ein starkes Schaufenster für unser Land und unterstreichen eindrucksvoll die Kraft der Marke Steiermark“, ist da natürlich auch der steirische Landeshauptmann und Tourismus-Referent Mario Kunasek (FPÖ) hochzufrieden.

Andreas Keinprecht, Hermann Trinker, Mario Kunasek, Klaus Leutgeb, Michael Krainer und Michael ...
Andreas Keinprecht, Hermann Trinker, Mario Kunasek, Klaus Leutgeb, Michael Krainer und Michael Feiertag (v.l.)(Bild: Land Steiermark/Walcher)

Untrennbar ist der Erfolg mit Klaus Leutgeb verbunden, der Veranstaltungs-Zampano zeichnete ja dafür verantwortlich, dass die US-Superstars überhaupt in die Grüne Mark gekommen sind. „Gemeinsam mit der Region ist es uns gelungen, Schladming und die Steiermark über dieses Event weltweit sichtbar zu machen. Seit Beginn der Konzertreihe 2017 hat sich der Medienwert um mehr als 700 Prozent gesteigert.“

Jeder Vierte will im Sommer wiederkommen
Die mehr als 50.000 Besucher der drei Konzerte sorgten auch dafür, dass die Nächtigungen im Dezember um 14,4 Prozent auf 396.000 kletterten. Rund 50 Prozent der Besucher blieben für mindestens eine Nacht in der Region. Und wie eine Besucherbefragung in Kooperation mit der FH Campus 02 ergab, planen 24 Prozent der Befragten auch im Sommer einen Aufenthalt in der Region.

5,79 Millionen Euro

Der mediale Werbewert der Backstreet-Boys-Konzerte stieg auf diese Rekordsumme an.

„Die Zahlen zeigen eindrucksvoll, dass wir mit diesem Event Menschen aus aller Welt in die Region holen und damit eine starke Wertschöpfung auslösen“, ist Andreas Keinprecht, Vorsitzender des Tourismusverbandes Schladming-Dachstein, happy.

Der steirische Tourismus-Chef Michael Feiertag betont auch die enorme Reichweite der Konzerte in den sozialen Medien: „Auf TikTok, Instagram und Co. haben wir mehr als 30 Millionen Kontakte generiert – damit zählt das Opening in Schladming zu den medial stärksten Events im gesamten Alpenraum.“

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Beim Sommer-Opening warten weitere Topstars
Und für das große Sommer-Opening, das heuer von 3. bis 7. Juni stattfindet, sind in Schladming mit Scooter, Rainhard Fendrich & Co. ja schon wieder einige Topstars angesagt.

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