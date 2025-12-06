Backstreet Boys: „Wahnsinn, wie schön es hier ist“

Optisch sind sie zweifellos ein Stück reifer geworden – schließlich wurden aus den einstigen Buben längst erwachsene Männer und Familienväter. Doch die Tanzschritte sitzen noch immer, die Outfits lässig wie eh und je – und bei ihren Hits wie „I Want It That Way“, „Quit Playing Games“ oder „As Long as You Love Me“ braucht’s ohnehin nur die Eröffnungssequenz und die Massen singen mit – eben wie früher. Die Backstreet Boys haben auch am Samstag beim zweiten Konzert im Rahmen des Openings der Vier-Berge-Skischaukel Hauser Kaibling, Planai, Hochwurzen und Reiteralm für Begeisterungsstürme gesorgt.