Backstreet Boys: „Wahnsinn, wie schön es hier ist“

Audienz bei den Pop-Königen: Vor ihrem Auftritt in Schladming nahmen sich die Backstreet Boys Zeit für die „Krone“ und gerieten ins Schwärmen. Nach dem Konzertreigen wollen sie noch zum Skifahren bleiben.
Optisch sind sie zweifellos ein Stück reifer geworden – schließlich wurden aus den einstigen Buben längst erwachsene Männer und Familienväter. Doch die Tanzschritte sitzen noch immer, die Outfits lässig wie eh und je – und bei ihren Hits wie „I Want It That Way“, „Quit Playing Games“ oder „As Long as You Love Me“ braucht’s ohnehin nur die Eröffnungssequenz und die Massen singen mit – eben wie früher. Die Backstreet Boys haben auch am Samstag beim zweiten Konzert im Rahmen des Openings der Vier-Berge-Skischaukel Hauser Kaibling, Planai, Hochwurzen und Reiteralm für Begeisterungsstürme gesorgt.
Die „Boys“ streuen der Steiermark Rosen
Vor dem ersten Auftritt am Freitag nahmen sich die Superstars Backstage, tief im Herzen des Planet Planai, ein paar Minuten Zeit für die „Krone“. Mit einer beneidenswerten Lockerheit plauderten die fünf Amerikaner drauf los. „Hier in Österreich, in der Schweiz und in Deutschland hat für uns ja alles begonnen – und das haben wir nie vergessen. Für uns ist’s quasi ein Nachhause kommen“, erzählte etwa Brian.
Kevin nickte zustimmend: „Ich muss sagen, es ist wirklich ein Wahnsinn, wie schön es bei euch ist. Ihr habt wirklich ein unglaubliches Glück, hier leben zu dürfen.“ Sätze, die bei Landeshauptmann und Tourismusreferent Mario Kunasek, der den Jungs vor dem Gang auf die Bühne noch Gastgeschenke in Form von Steiermark-Koffern übergab, natürlich runtergingen wie Öl.
„Freuen uns schon sehr aufs Skifahren“
Einpacken werden die Boys ihre Koffer aber auch nach dem Abschlusskonzert am Sonntag nicht so schnell, wie Howie der „Krone“ verriet. „Wir bleiben alle länger. AJ und ich haben auch unsere Familie mit und freuen uns schon richtig, endlich Skifahren zu gehen – wir bleiben eine ganze Woche hier.“
Die Qualität der Pisten wird jedenfalls passen, wie Reiteralm-Chef Daniel Berchthaller bestätigt: „Die Schneelage ist ausgezeichnet. Wir sind überzeugt, dass wir auch den Backstreet Boys unvergessliche Momente auf den Pisten bieten können.“ Wie überhaupt man in Schladming dieser Tage fast ausschließlich in glückliche Gesichter blickt. „Das ist einfach eine unglaubliche Aufwertung für die gesamte Region. Auch wir waren so voll, wie vielleicht überhaupt noch nie“, kommt’s etwa von Hermann Egger, Miteigentümer der legendären Hohenhaus Tenne, bei der viele Fans die Konzertabende ausklingen ließen.
Veranstalter Klaus Leutgeb war jedenfalls richtig happy: „Es ist einfach surreal – ein dreitägiges Musik-Highlight und die dritte Show wird das spektakuläre Finale. 50.000 Zuschauer, da fehlen mir die Worte.“
