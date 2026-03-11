Ukraine feuert Raketen auf Russland: 6 Tote

Russen werden gewarnt

Als gesichert gilt, dass im Zuge des Angriffs sechs Personen getötet und 37 weitere verletzt wurden, wie der Gouverneur von Brjansk mitteilte. Er sprach von einem „Terrorakt“ und forderte die Bevölkerung auf, möglichst nicht nach draußen zu gehen sowie die Fenster zu schließen. Auch eine mögliche Evakuierung ohne nähere Details wurde thematisiert.