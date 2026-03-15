Olympiasieger Hämmerle mit Schrecksekunde in Quali

Sprung geht zu weit

„Bei einem Heimrennen will man vom Start weg Gas geben“, verriet der Doppelolympiasieger, dem das beinahe zum Verhängnis geworden wäre. „Am Ende der Startsektion ist ein Element, bei dem ich im Training ein wenig Speed herausgenommen habe. Das wollte ich in der Quali natürlich nicht.“ Das Resultat: ein zu weiter Sprung. „Da bin ich bis zum Ende der Landezone gesegelt und habe einen harten Schlag auf die Bindung bekommen, die dadurch aufgesprungen ist.“