ÖSV-Shootingstar wurde nach Saisonende „repariert“

„Als ich in die Saison gestartet bin, wusste ich gar nicht, dass es den Titel überhaupt gibt“, sagte Snowboardcross-Aufsteiger Elias Leitner, der nach dem abgelaufenen Weltcupwinter von den Cheftrainern zum „Rookie of the Year“ gewählt worden war. „Als ich es dann mitbekommen habe, war das schon ein Ziel, zumal es wieder ein enges Rennen mit Kurt Hoshino war.“