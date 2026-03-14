Bei Bauarbeiten kopfüber von Leiter gefallen

Ein 45-Jähriger aus Zell am Moos war am Samstag gegen 12:30 Uhr mit Schalungsarbeiten bei einer Baustelle beschäftigt. Dabei stand er auf einer Leiter, wobei er beim Abnehmen einer Schalungstafel überkopf diese nicht halten konnte, nach vorn das Übergewicht bekam und kopfüber auf den Betonboden prallte.