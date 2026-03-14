Bei Bauarbeiten kopfüber von Leiter gefallen

Am Samstagmittag war ein 45-Jähriger auf einer Baustelle beschäftigt gewesen, als er plötzlich das Gleichgewicht verlor und kopfüber von einer Leiter auf den Betonboden stürzte. Sechs Feuerwehren mussten bei seiner Bergung helfen, er kam mit dem Rettungshubschrauber nach Salzburg ins Krankenhaus.
Ein 45-Jähriger aus Zell am Moos war am Samstag gegen 12:30 Uhr mit Schalungsarbeiten bei einer Baustelle beschäftigt. Dabei stand er auf einer Leiter, wobei er beim Abnehmen einer Schalungstafel überkopf diese nicht halten konnte, nach vorn das Übergewicht bekam und kopfüber auf den Betonboden prallte.
Komplizierte Bergung
Der Verletzte wurde durch Kameraden von sechs Feuerwehren aus dem Unfallbereich gerettet und mit dem Rettungshubschrauber mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Unfallkrankenhaus Salzburg geflogen.
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