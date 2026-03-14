Lkw rollt los: Beine von Lenker (46) eingeklemmt

Zeugen berichten, dass der Mann gerade aus seinem abgestellten Laster ausgestiegen war, als das Fahrzeug plötzlich ins Rollen geriet. Noch im letzten Moment versuchte er, sich zurück in die Fahrerkabine zu retten, um die Handbremse anzuziehen. Doch der Lkw konnte nicht gestoppt werden und krachte gegen einen Baum. Dabei wurde der Mann mit Hüfte und Beinen in der Fahrertür eingeklemmt.