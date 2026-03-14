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Arbeitsunfall in Wien

Lkw rollt los: Beine von Lenker (46) eingeklemmt

Wien
14.03.2026 15:04
In Döbling wurde ein 46-jähriger Mann bei einem dramatischen Lkw-Unfall eingeklemmt. ...
In Döbling wurde ein 46-jähriger Mann bei einem dramatischen Lkw-Unfall eingeklemmt. (Symbolbild)(Bild: P. Huber)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Dramatische Szenen spielten sich am Freitagvormittag in Wien-Döbling ab, als ein 46-jähriger Lkw-Fahrer bei einem Arbeitsunfall schwer verletzt wurde.

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Zeugen berichten, dass der Mann gerade aus seinem abgestellten Laster ausgestiegen war, als das Fahrzeug plötzlich ins Rollen geriet. Noch im letzten Moment versuchte er, sich zurück in die Fahrerkabine zu retten, um die Handbremse anzuziehen. Doch der Lkw konnte nicht gestoppt werden und krachte gegen einen Baum. Dabei wurde der Mann mit Hüfte und Beinen in der Fahrertür eingeklemmt.

Mit Heli ins Spital gebracht
Die Berufsrettung Wien versorgte den 46-Jährigen notfallmedizinisch und brachte ihn anschließend mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus.

Die genauen Umstände des Unfalls werden noch untersucht. Das Arbeitsinspektorat Wien ist über den Vorfall informiert.

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