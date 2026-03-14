Salzburgs Frauen verpassen Überraschung nur knapp

Das Hinspiel endete mit 6:0 für Austria Wien noch sehr eindeutig. Ein solcher Klassenunterschied war im Rückspiel in Liefering nicht zu sehen. Die Frauen von Salzburg hielten eindrucksvoll dagegen, machten es dem bislang unbezwingbaren Tabellenführer richtig schwer. Das Team von Dusan Pavlovic konzentrierte sich auf die Defensive, stand kompakt und setzte vorne immer wieder Nadelstiche. Die Verteidigung stand grundsätzlich solide, bis auf einen Moment. Die bosnische Nationalteamspielerin Aldina Hamzic spielte nach einem Abstoß zu kurz zu Torfrau Lara Ritter zurück, Lena Triendl nahm dieses Geschenk der Gastgeberinnen an.