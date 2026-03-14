Salzburgs Frauen verpassen Überraschung nur knapp

Die Frauen von Red Bull Salzburg hatten im ersten Spiel nach der Länderspielpause eine Mammutaufgabe vor sich. Austria Wien gastierte in Liefering. Doch das Team der Bullen präsentierte sich gut und scheiterte nur knapp an einem Punktgewinn.
Das Hinspiel endete mit 6:0 für Austria Wien noch sehr eindeutig. Ein solcher Klassenunterschied war im Rückspiel in Liefering nicht zu sehen. Die Frauen von Salzburg hielten eindrucksvoll dagegen, machten es dem bislang unbezwingbaren Tabellenführer richtig schwer. Das Team von Dusan Pavlovic konzentrierte sich auf die Defensive, stand kompakt und setzte vorne immer wieder Nadelstiche. Die Verteidigung stand grundsätzlich solide, bis auf einen Moment. Die bosnische Nationalteamspielerin Aldina Hamzic spielte nach einem Abstoß zu kurz zu Torfrau Lara Ritter zurück, Lena Triendl nahm dieses Geschenk der Gastgeberinnen an.
Dies sollte dann auch der einzige Treffer des Spiels bleiben. Auch wenn es am Ende für keinen Punkt aus Salzburger Sicht reichte, war im Vergleich zum Herbst eine deutliche Leistungssteigerung erkennbar. Der Abstand zur Spitze ist nicht mehr so groß, die Spielerinnen um Kapitänin Lucia Orkic lernten schnell.
Das können sie dann auch am 4. April beweisen. Gegen den LASK geht es zuhause (14) um den ersten Finaleinzug im Frauen-Cup der Vereinsgeschichte.
ADMIRAL Frauen Bundesliga: Red Bull Salzburg – Austria Wien 1:0 (1:0). Tor: Triendl (40.). – FC Red Bull Salzburg (4-4-2): Ritter; Illinger, Hamzic, Schirmbrand, L. Spinn (75. Gragger); G. Spinn, Orkic (75. Gierzinger), Grabovac, Grünwald (80. D‘Angelo); Crnoja (58. Krassnig), Kobler (75. Wienerroither). – Akademie Liefering.
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