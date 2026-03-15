Es gibt keinen Beleg für die Frühjahrsmüdigkeit

LIVE: Shiffrin führt, aber Truppe in Lauerstellung
Ski-Weltcup-Ticker
Na, auch von der Frühjahrsmüdigkeit betroffen? Eine neue Studie kommt zum Ergebnis, dass es diese gar nicht gibt. Die „Krone“ hat recherchiert, warum sich trotzdem so viele Menschen im Frühling müde fühlen.
Sind Sie in letzter Zeit auch so müde? Es ist wieder die Zeit gekommen, in der es bei Begegnungen bei der Kaffeemaschine in der Arbeit vor allem ein Gesprächsthema zu geben scheint: Frühjahrsmüdigkeit. Jahr für Jahr stellt sich die Frage, woher die plötzliche Müdigkeit kommt.
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