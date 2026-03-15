Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Hinterglemmer Filmstar

Nächste große Filmrolle für Max Reinwald (14)

Salzburg
15.03.2026 17:00
Max (l.) mit seinen Schauspiel-Freunden beim Dreh in Gastein
Max (l.) mit seinen Schauspiel-Freunden beim Dreh in Gastein(Bild: Polyfilm)
Porträt von Sabine Salzmann
Von Sabine Salzmann

In Adrian Goigingers Film „Der Fuchs“ konnte der junge Hinterglemmer Max Reinwald (14) bereits aufzeigen. Jetzt nimmt er die nächste große Rolle in Angriff: Am Sonntag feiert sein neuer Film „Das geheime Stockwerk“ Premiere in Salzburg.

0 Kommentare

Maximilian Reinwald aus Hinterglemm ist ein Naturbursche. Handwerklich geschickt und einer, der auch am Filmset nicht auf den Mund gefallen ist. Der Dreh für den Film „Das geheime Stockwerk“ (Regie Norbert Lechner) im früheren Grand Hotel de l’Europa in Bad Gastein sei gewaltig gewesen, schwärmt er. „Das Hotel gefällt mir total. Der Barockstil mit viel Gold und Marmor ist irgendwie geheimnisvoll.“

Goldenen Spatz als bester Hauptdarsteller
Goldenen Spatz als bester Hauptdarsteller(Bild: Kerstin Jönsson)

In dem Familienfilm schlüpft er in die Rolle des Schuhputzerbubens Georg, poliert edle Schuhe auf Hochglanz – mit Putz-Kurs im Vorfeld inklusive. Ob er das zu Hause jetzt auch übernimmt? „Eher nicht“, lacht Max.

Die Handlung wird mit den Kriegswirren der NS-Zeit eng verwoben. Per Lastaufzug landen die Kinder in den 30er-Jahren. „Ich glaube, dass Aufklärung über die Zeit wichtig ist“, meint er.

Max war schon in dem Film „Der Fuchs“ von Adrian Goiginger zu sehen, wo er den jungen Franz Streitberger mimte. Und jetzt wurde er wieder unter 400 Bewerbern ausgesucht.

Er schlüpft gekonnt in viele Rollen: Neben Drehs darf es auch einmal ein Krampus sein.
Er schlüpft gekonnt in viele Rollen: Neben Drehs darf es auch einmal ein Krampus sein.(Bild: Kerstin Jönsson)

Lokalkolorit war jedes Mal gefragt. Max besticht mit Natürlichkeit, lässt gerne auch seine dunklen Augen sprechen. Sprachlich war zwar hochdeutsch gefordert. „Man hat aber hören dürfen, woher ich komme“, erzählt der Leinwand-Star.

Daheim ist er in Saalbach-Hinterglemm. Die Familie betreibt eine Pension, wo er auch gerne mithilft. Und alle sind zu recht stolz: „Bei Dreharbeiten geht er rein und ich bin schnell Nebensache“, erzählt Mama Marion und meint: „Es ist, als ob einer Jacke aus- und eine andere anziehen würde.“

Lesen Sie auch:
Valerie Pachner (li.) zusammen mit Barbara Pachl-Eberhart vor dem Das Kino 
Barbara Pachl-Eberhart
„Ja, mein Leben ist danach weitergegangen“
07.03.2026

Weil vier Wochen lang gedreht wurde, war für Max das Jahr an der Mittelschule Maishofen schon im Mai zu Ende. Er holte den Stoff nach. Sein Berufswunsch änderte sich mittlerweile. „Ich will nicht mehr Liftler werden.“ Dafür Landmaschinentechniker. Und im Moment tourt er von Film-Event zu Film-Event. Am Sonntag ist Salzburg-Premiere im Das Kino. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg
15.03.2026 17:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Weil mehr Frauen, Ältere und Nicht-Österreicher arbeiten, stieg die Zahl der Erwerbstätigen in ...
Herausfordernder Trend
Viel mehr Menschen arbeiten – aber immer kürzer
Untersucht wurden Staubablagerungen rund um den Steinbruch Badersdorf.
Greenpeace nahm Proben
Asbest auch auf Zäunen und Postkasten nachgewiesen
Soldaten beschossen
Ecuador: Drogen-U-Boot in Mangrovensumpf entdeckt
Skiunfälle vermeiden
Worauf Profis und Anfänger wirklich achten sollten
Straße von Hormus
US-Armee zerstört iranische Minenleger-Schiffe
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
10 Mio. Dollar Kopfgeld ++ Iran lässt Tanker durch
229.720 mal gelesen
Ein Bild von Mojtaba Khamenei
Außenpolitik
Raketen-Foto geht um Welt + „Atomforscher getötet“
174.320 mal gelesen
Österreich
Gewaltvorwürfe! Ermittlungen gegen Austropop-Ikone
134.766 mal gelesen
Krone Plus Logo
Nach Anzeige einer Frau wird gegen Austropop-Ikone Christopher Seiler ermittelt.
Wirtschaft
OMV-Chef warnt: Uns könnte der Treibstoff ausgehen
1516 mal kommentiert
OMV-Chef Alfred Stern war am Samstag zu Gast im Ö1-„Journal“.
Innenpolitik
Politstreit um Spritpreise und Pendlerpauschale
939 mal kommentiert
Die Preise an der Zapfsäule treiben die Politik um
Kolumnen
Warum sich das Nichtstun im ORF bitter rächen kann
830 mal kommentiert
FPÖ-Chef Herbert Kickl im letzten ORF-„Sommergespräch“ im September 2025
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf