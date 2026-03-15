Nächste große Filmrolle für Max Reinwald (14)

Weil vier Wochen lang gedreht wurde, war für Max das Jahr an der Mittelschule Maishofen schon im Mai zu Ende. Er holte den Stoff nach. Sein Berufswunsch änderte sich mittlerweile. „Ich will nicht mehr Liftler werden.“ Dafür Landmaschinentechniker. Und im Moment tourt er von Film-Event zu Film-Event. Am Sonntag ist Salzburg-Premiere im Das Kino.