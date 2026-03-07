Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Barbara Pachl-Eberhart

„Ja, mein Leben ist danach weitergegangen“

Land & Leute
07.03.2026 22:00
Valerie Pachner (li.) zusammen mit Barbara Pachl-Eberhart vor dem Das Kino
Valerie Pachner (li.) zusammen mit Barbara Pachl-Eberhart vor dem Das Kino(Bild: Markus Tschepp)
Porträt von Elisa Torner
Von Elisa Torner

Sobald Barbara Pachl-Eberhart über ihr Schicksal erzählt, kann man eine Stecknadel fallen hören. So auch im übervollen Das Kino, in dem „Vier minus drei“, Adrian Goigingers Verfilmung von Pachl-Eberharts Biografie, am Samstagabend Premiere feierte.

0 Kommentare

Barbara Pachl-Eberharts Mann und ihre zwei kleinen Kinder starben 2008 bei einem Verkehrsunfall in der Steiermark. Sie hat das Erlebte im Buch „Vier minus drei“ aufgearbeitet, das die Grundlage für den Film ist. „Heute kann ich sagen: Ja, mein Leben ist weitergegangen“, erzählte Pachl-Eberhart im anschließenden Publikumsgespräch.

Der hoffnungsvolle Blick nach vorne ist eine zentrale Botschaft des Filmes. Bei der Bewältigung des Erlebten geholfen habe ihr ihr Job als Krankenhaus-Clown. „Ich habe so viele Schicksale anderer gesehen, sodass ich mir nie die Frage gestellt habe, warum ist genau mir das passiert. Ich habe mich danach eher als Teil einer Gemeinschaft gefühlt.“

Lesen Sie auch:
Viel Lob gab’s für Ex-Buhlschaft Valerie Pachner. Sie spielt die Hauptrolle, verkörpert die ...
„Vier minus drei“
Goiginger Film: Umjubelte Premiere auf Berlinale
17.02.2026
„Vier minus drei“
Film über den größten Verlust: „Es war hart“
14.02.2026

In die herausfordernde Hauptrolle schlüpft Ex-Buhlschaft Valerie Pachner. Für ihre Darstellung gab es schon bei der Weltpremiere auf der Berlinale Standing Ovations. „Real existierende Personen zu verkörpern, bedeutet für mich immer besonderes Verantwortungsbewusstsein. Ganz besonders in diesem Fall“, erzählte die Mimin. Großes Lob dafür gab es von Ex-Festspielpräsidentin Helga Rabl-Stadler, die sich unters Premieren-Publikum mischte.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Land & Leute
07.03.2026 22:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Wirtschafts-Duell
Polit-Bilanz: „Zu viel PR, zu wenig Umsetzung“
IS-Anhänger verurteilt
Messerangriff am Holocaust-Mahnmal: 13 Jahre Haft
Katrin (li.) und Agnieszka (re.) sind für unsere Gesellschaft systemrelevant.
Krone Plus Logo
Weltfrauentag
Im Portrait: Pflege-Heldinnen ganz persönlich!
Der Krieg im Nahen Osten führt auch an den Börsen zu Verunsicherung.
Eskalation in Nahost
Aktien auf Talfahrt – Öl und Gas werden teurer
Am Freitagabend marschierte dieses Paar in den Hofladen und füllte sich drei Taschen.
Hofladen geplündert
Diebe ließen Waren im Wert von 850 Euro mitgehen
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Österreicher endlich daheim + Video zeigt Torpedo
287.554 mal gelesen
Hans-Jörg Steffl
Außenpolitik
NATO verstärkt Raketenabwehr ++ „Lasst die Kurden“
285.689 mal gelesen
Eine Einheit des Patriot-Raketenabwehrsystems in Litauen
Außenpolitik
Russland liefert Infos an Iran ++ Opferzahl steigt
251.524 mal gelesen
Es gibt Hinweise darauf, dass Moskau versucht hat, sich in den Krieg einzumischen.
Innenpolitik
Babler übersteht mit 81,5 Prozent die rote Prüfung
2675 mal kommentiert
Ein Wahlergebnis, das Andreas Babler kurz aufatmen lässt.
Außenpolitik
Russland liefert Infos an Iran ++ Opferzahl steigt
2220 mal kommentiert
Es gibt Hinweise darauf, dass Moskau versucht hat, sich in den Krieg einzumischen.
Außenpolitik
Neue Luftschläge auf Teheran: Ölanlagen brennen!
1910 mal kommentiert
Ist das der von Donald Trump für Samstag angekündigte „heftige Angriff“ auf den Iran? Die ...
Newsletter
Mehr Land & Leute
Barbara Pachl-Eberhart
„Ja, mein Leben ist danach weitergegangen“
Gina-Lisa in Salzburg
„Die einen mögen mich, die anderen eben nicht“
In Tierrettungs-Video
Priscilla Presley erntete Hass-Welle für Aussehen
Epilepsie-Erkrankung
Elisa (3) und ihre Eltern hoffen auf einen Hund
Eklat bei Tageseltern
„Vertrauen ist trotz Einigung komplett zerstört“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf