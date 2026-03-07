„Ja, mein Leben ist danach weitergegangen“

Der hoffnungsvolle Blick nach vorne ist eine zentrale Botschaft des Filmes. Bei der Bewältigung des Erlebten geholfen habe ihr ihr Job als Krankenhaus-Clown. „Ich habe so viele Schicksale anderer gesehen, sodass ich mir nie die Frage gestellt habe, warum ist genau mir das passiert. Ich habe mich danach eher als Teil einer Gemeinschaft gefühlt.“