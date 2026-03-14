Puck ins Gesicht: VSV-Stürmer droht das Saisonende

Hiobsbotschaft beim VSV vorm dritten Viertelfinalspiel in Graz am heutigen Samstag. Nick Hutchison musste das Freitagstraining abbrechen, nachdem er dort einen Puck aus nächster Nähe ins Gesicht bekommen hatte. Coach Pierre Allard nahm Youngster Paul Sintschnig mit nach Graz.
Mit 17 Treffern und 15 Assists ist Nick Hutchison einer der großen Leistungsträger des VSV in dieser Saison. Gemeinsam mit Altmeister John Hughes und Center Adam Helewka spielte er sich in den letzten Wochen in der Toplinie der Villacher fest.
Nick hat sechs Zähne verloren – drei konnten gerettet werden. Zum Glück ist es kein Kieferbruch und keine Gehirnerschütterung.
Herbert Hohenberger, VSV-Sportchef
Bitter: Ausgerechnet Helewka schoss seinen Kumpel „Hutch“ im freitägigen Abschlusstraining vorm dritten Play-off-Match in Graz aber folgenschwer ins Krankenhaus, schildert Sportchef Herbert Hohenberger: „Er hat ihn im Powerplay-Training mit dem Puck aus drei Metern voll im Gesicht erwischt. Nick musste ins Krankenhaus nach Klagenfurt gebracht werden. Sechs Zähne waren draußen, drei konnten gerettet werden. Zum Glück ist‘s kein Kieferbruch und keine Gehirnerschütterung.“
Änderungen im Line-up wegen Verletzung
Trotzdem ist an ein Antreten von Hutchison am Samstag in Graz nicht zu denken. Laut Hohenberger wird wohl Nikita Scherbak in die Linie zu Helewka und Hughes rücken. Paul Sintschnig ist zudem mitgefahren, könnte seinen ersten Einsatz bei den Profis seit 15. Februar machen. Dazu soll Mark Katic als zehnter Legionär die Defensive stabilisieren.
Ob Hutchison am Dienstag im vierten Viertelfinalspiel in der Villacher Stadthalle wieder dabei sein kann, lässt Hohenberger offen.
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