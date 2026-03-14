Puck ins Gesicht: VSV-Stürmer droht das Saisonende

Änderungen im Line-up wegen Verletzung

Trotzdem ist an ein Antreten von Hutchison am Samstag in Graz nicht zu denken. Laut Hohenberger wird wohl Nikita Scherbak in die Linie zu Helewka und Hughes rücken. Paul Sintschnig ist zudem mitgefahren, könnte seinen ersten Einsatz bei den Profis seit 15. Februar machen. Dazu soll Mark Katic als zehnter Legionär die Defensive stabilisieren.