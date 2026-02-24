VSV-Crack nimmt sich Manchester-Coach als Vorbild

VSV-Stürmer Nick Hutchison feierte am Sonntag gleich doppelt: Zuerst holten seine Landsmänner aus den USA Olympiagold gegen Kanada, dann sicherte er seinem Klub mit zwei Toren beim 3:1-Sieg über Vorarlberg das Ticket für die Pre-Play-offs. Seine Zukunft ist auch nächste Saison in Villach.